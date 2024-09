Meurtre de Philippine : la justice a libéré le suspect tout en reconnaissant "le risque de réitération de faits délictueux"

Le suspect de 22 ans dans le meurtre de Philippine, déjà condamné pour viol et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), a été libéré de rétention administrative au début de mois de septembre, malgré "le risque de réitération de faits délictueux", selon l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention (JLD) consultée mercredi 25 septembre par franceinfo, confirmant une information du journal Le Figaro.

Dans cette ordonnance datée du 3 septembre, le juge des libertés et de la détention rejette une quatrième prolongation de rétention du jeune Marocain dans le centre de rétention de Metz où il avait été placé en juin dernier, à la fin de sa peine de prison pour viol. Les autorités françaises attendent alors le feu vert du Maroc pour le renvoyer dans son pays d’origine, sans réponse des autorités marocaines. C’est le lendemain de sa libération que le laissez-passer consulaire a été transmis aux autorités françaises.

Le comportement du suspect au cœur de la décision du juge

Si le jeune Marocain a pu sortir de rétention administrative, c’est parce que le juge a estimé qu'"il n’est fait état d’aucun comportement de l’intéressé qui aurait constitué une menace ou un trouble à l’ordre public au cours de la période de 3e prolongation", comme l’exige l’article 742-5 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de pouvoir "autoriser une 4e prolongation".

Pour autant, le juge reconnaît qu’avec sa condamnation pour viol, et "au vu de cette condamnation pénale, et de la situation personnelle de l’intéressé qui ne justifie ni d’un logement, ni d’une insertion sociale ou professionnelle, et n’a aucun revenu, le risque de réitération de faits délictueux, et donc la menace à l’ordre public ne peut être exclue".

Le suspect condamné en 2021, libéré en juin 2024

Le corps de Philippine, une étudiante de 19 ans à l'université de Paris-Dauphine, a été retrouvé enterré dans le bois de Boulogne, dans l'ouest parisien, lors d'une battue samedi après-midi. C'est sa famille qui avait signalé sa disparition. L'étudiante avait été vue pour la dernière fois vendredi à l'heure du déjeuner, à l'université située tout près du bois.

Âgé de 22 ans et en situation irrégulière, le suspect avait été condamné en 2021 pour un viol commis en 2019 et avait été "libéré, en fin de peine, au mois de juin 2024", selon le parquet de Paris.