Meurtre de Mireille Knoll : Christophe Castaner appelle "les adhérents LREM à se rassembler" à "la marche blanche"

Christophe Castaner, délégué général de La République en Marche, a appelé mardi 27 mars sur France Inter "les adhérents de la République en marche à se rassembler mercredi soir à la marche blanche" organisée en hommage à Mireille Knoll, une octogénaire juive assassinée vendredi à Paris.

La marche blanche est organisée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF). Deux suspects ont été mis en examen pour homicide volontaire "en raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion", et écroués dans le cadre de l'enquête. Cette dame de 85 ans avait échappé de justesse à la rafle du Vel d'Hiv' en juillet 1942.

"L'antisémitisme est banalisé"

"J'appelle les adhérents de La République en marche à se rassembler mercredi soir à la marche blanche du CRIF, a déclaré Christophe Castaner. C'est aussi notre place parce que jamais aucun geste antisémite ne peut être accepté. Et celui qui conduit d'assassiner une dame âgée sans autre raison qu'elle soit juive est totalement inacceptable."

"L'antisémitisme est banalisé dans les comportements, dans les paroles, dans les actes et ce qui s'est passé montre que ce combat est encore à mener", a regretté Christophe Castaner. Le patron du parti LREM a indiqué que les juifs de France ne sont pas en sécurité : "Depuis hélas de longues années nos forces de sécurité sont mobilisées pour garder et sécuriser les lieux de culte et de rassemblement de la communauté [juive]. C'est bien la preuve que la sécurité n'est pas garantie", a-t-il affirmé.