Antisémitisme : le crime qui révulse la France

Des pétales de rose et un portrait de Mireille Knoll en guise d'hommage. Les voisins l'ont appris : l'assassinat de cette octogénaire est bien un acte antisémite, selon le parquet. Vendredi 23 mars, son corps a été retrouvé frappé de 11 coups de couteau et son appartement incendié. Dans l'immeuble, beaucoup connaissaient l'histoire de Mireille Knoll, qui avait échappé en 1942 à la rafle du Vel d'Hiv. Son fils et sa petite fille expriment leur très grande émotion.

Macron dénonce un "crime épouvantable"

Deux hommes ont été arrêtés et incarcérés. L'un d'eux habitait l'immeuble et connaissait la victime. Selon le ministre de l'Intérieur, des propos antisémites ont été tenus. Dès hier, Emmanuel Macron dénonçait ce "crime épouvantable" et réaffirmait sa "détermination à lutter contre l'antisémitisme". Même tonalité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une marche blanche est organisée demain à Paris par les représentants de la communauté juive. Tous les partis politiques seront présents, sauf le Front national.

