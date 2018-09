RECIT. Le 5 juin 2013, Clément Méric, militant antifasciste, est tué dans une rue de Paris

Matthias Bouchenot, Aurélien Boudon et Steve Domas vaquent dans la pièce à la recherche de la bonne affaire. Mais la dégaine typique des crânes rasés les fait réagir. "Alors les nazis, on fait ses courses ?" Selon les déclarations des trois skinheads, les provocations ne s'arrêtent pas là. "On vous attend à dix en bas. N'achetez pas trop d'affaires, il va falloir courir", lancent les militants antifascistes. "Laissez-nous, on fait nos courses", rétorquent les néonazis.

"Ils avaient des t-shirts avec des inscriptions ouvertement racistes, '100% pur race', racontera plus tard un ami de Clément Méric à France 3. Nous leur avons bien fait savoir notre désapprobation parce qu’on reste des militants antifascistes, on ne peut pas croiser des gens qui portent des inscriptions racistes et faire comme si de rien n’était. Si nous reconnaissons des invectives verbales, la responsabilité de la bagarre revient clairement au groupe d’extrême droite."

La confrontation en reste au stade des paroles. Les trois étudiants paient leurs achats et quittent l'appartement vers 18 heures. Ils s’arrêtent non loin, devant l'église Saint-Louis-d'Antin, au 65 rue de Caumartin, bientôt rejoints par Clément Méric. Le frêle jeune homme, 1,80 m pour 66 kilos, est en rémission d’une leucémie. Il vient d’ailleurs de subir une ponction lombaire. Les quatre amis partagent des convictions communes, comme le combat antifasciste. Clément est membre du syndicat Solidaires étudiant-e-s Sciences Po et du collectif Action antifasciste Paris-banlieue.