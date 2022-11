Lot-et-Garonne : le principal suspect du meurtre de Vanesa mis en examen et incarcéré

Mis en examen pour le viol et le meurtre de la jeune Vanesa, 14 ans, Romain C. est décrit par ses voisins comme un homme discret, qui ne suscitait aucun soupçon particulier.

Romain C., 31 ans, vient d’être mis en examen pour séquestration, enlèvement, viol et meurtre et placé en détention provisoire. D'après ses voisins, c’était un homme discret. “Il était poli, il travaillait la journée et je le voyais tous les soirs dans sa voiture. Il se reposait, fumait sa clope, buvait une petite bière tous les soirs. C’était routinier chez lui", confie un riverain. Deux jours après le meurtre de Vanesa, 14 ans, les habitants de Tonneins (Lot-et-Garonne) sont choqués : “Ça pouvait arriver à n’importe quel enfant d’ici”.

Une marche blanche en fin de semaine

Devant les enquêteurs, Romain C. s’est montré coopératif et selon une source proche du dossier, a pris conscience de son acte et exprimé des regrets. Les gendarmes continuent leur enquête afin de retracer son parcours exact le soir du meurtre de Vanesa. Une marche blanche sera organisée en fin de semaine dans la commune du Lot-et-Garonne.