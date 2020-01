Haute-Vienne : le petit-fils avoue avoir tué sa grand-mère et découpé son corps

Deux jours après la découverte du corps d'une femme de 83 ans à Saint-Léonard-de-Noblat, le petit-fils de la victime a avoué avoir tué sa grand-mère et avoir découpé le corps, rapportent France Bleu Limousin et France Bleu Creuse vendredi 3 janvier.

Le corps démembré d'une octogénaire avait été découvert mercredi dans une maison en partie incendiée de Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne), à environ 20 km à l'est de Limoges. Au cours de sa garde à vue, vendredi 3 janvier, le petit-fils de la femme de 83 ans, a avoué avoir tué sa grand-mère et avoir découpé le corps, rapportent France Bleu Limousin et France Bleu Creuse.

Le mobile de ce meurtre reste à déterminer, selon les enquêteurs. Le jeune homme, âgé d'une trentaine d'années et qui n'a pas d'antécédents psychiatriques connus, est en garde à vue depuis mercredi 1e janvier. Il doit être présenté rapidement à un juge d'instruction.

Les pompiers et les gendarmes, appelés sur les lieux pour un feu d'habitation, avaient retrouvé le corps démembré de la victime de 83 ans dans le congélateur.