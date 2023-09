Enfant mort à Perpignan : le père a été mis en examen et placé en détention provisoire, l'oncle et la grand-mère sont sous contrôle judiciaire

Le père du garçon de 7 ans découvert mort en partie congelé à Perpignan jeudi 14 septembre a été placé en détention provisoire. Il est aussi mis en examen pour "tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans" sur ses deux filles de 4 et 5 ans.

Le père du garçon de 7 ans découvert mort, en partie congelé, à Perpignan jeudi 14 septembre, a été placé en détention provisoire dimanche 17 septembre, a appris France Bleu Roussillon auprès du parquet de Perpignan. L'homme de 28 ans a été mis en examen pour "meurtre" et "tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans", sur ses deux autres filles âgées de 4 et 5 ans. Il n'a en revanche pas été mis en examen pour faux et usage de faux document administratif, comme demandé par le parquet. L'oncle, âgé de 33 ans, ainsi que la grand-mère paternelle, âgée de 61 ans, ont été mis en examen pour non-dénonciation de crime et ont été placés sous contrôle judiciaire.

D'importantes traces de violences

Le corps sans vie du petit Imran a été retrouvé jeudi 14 septembre dans la soirée dans un appartement situé au cinquième étage d'une résidence HLM de Perpignan. Il présentait d'importantes traces de violences, tout comme ses deux jeunes sœurs qui sont hospitalisées. Les deux fillettes avaient été conduites aux urgences de l'hôpital de Perpignan dans l’après-midi par leur oncle. Présent sur les lieux, le père – très défavorablement connu de la justice – a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.

Selon les informations de France Bleu Roussillon, l'alerte a été donnée par une entreprise de pompes funèbres après avoir reçu un appel d'un habitant de Perpignan, expliquant qu'il devait enterrer son fils et qu'il souhaitait connaître les modalités. L'homme a précisé son nom et son adresse, ce qui a permis à la police de Perpignan d'envoyer un équipage sur les lieux.

Un soutien psychologique a été mis en place, par ailleurs, pour la grand-mère maternelle ainsi que pour la mère des trois enfants.