Disparition de Leslie et Kevin : le procureur confirme que les corps retrouvés sont ceux du couple

Le procureur de la République de Poitiers s’est exprimé, mardi 7 mars, à l’occasion d’une conférence de presse sur l’enquête concernant la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat. Il a confirmé la mort des deux jeunes adultes après les autopsies.

Deux corps ont été retrouvés à cinq kilomètres l’un de l’autre en Charente-Maritime. Leurs habits et leurs tatouages ont permis leur identification. Selon le procureur, c’est désormais une quasi-certitude, il s’agirait bien de Leslie Hoorelbeke, 22 ans et Kevin Trompat, 21 ans. Le jeune couple a été tué à l’aide d’un objet contondant révèlent les premières conclusions de l’autopsie. Le scénario macabre semble se dessiner.

"Déception sentimentale et/ou dette financière"

Lors d’une conférence de presse, mardi 7 mars, le procureur de la République de Poitiers (Vienne), Cyril Lacombe, a dévoilé quelques éléments dont le possible mobile. "Les motivations du passage à l’acte restent à confirmer : déception sentimentale et/ou dette financière. Les diverses investigations qui se poursuivent tendront à établir ainsi qu’à préciser certaines circonstances de ce double homicide", a-t-il précisé. Trois hommes sont au cœur de l’enquête. Deux des suspects ont confirmé le double homicide et orienté les enquêteurs sur les lieux où se trouvaient les dépouilles. Ils ont été mis en examen pour assassinat. Le troisième suspect aurait fait office de complice et est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Des zones d’ombre persistent. L’enquête devra déterminer où et quand le jeune couple a été assassiné.