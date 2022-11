Meurtre de Vanessa : l’émotion est grande dans le collège de l’adolescente

Lundi 21 novembre, le collège de la ville de Tonneins (Lot-et-Garonne) est sous le choc après le meurtre de l’adolescente de 14 ans, Vanesa. La jeune fille a été tuée vendredi 18 novembre à la sortie de l’établissement.

Après le meurtre de l’adolescente Vanesa à la sortie de son collège, vendredi 18 novembre, les camarades de la victime sont sous le choc au moment d’effectuer leur retour dans l’établissement. Des fleurs et des mots d’hommages à la jeune fille ont été déposés devant l’établissement. Les parents des élèves, également bouleversés par le drame, étaient nombreux à accompagner leurs enfants devant le collège.

Une cellule d’accompagnement psychologique mise en place

Pour aider les élèves et les salariés du collège sous le choc, une cellule psychologique a été mise en place au sein de l’établissement. "Il y a trois salles qui permettent l’accueil d’élèves", explique Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Les habitants de Tonneins pourront se recueillir au cours d’une marche blanche qui se déroulera vendredi 25 novembre. Le principal suspect Romain C. a été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre.