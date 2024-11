Mort de Thomas à Crépol : un an après, deux manifestations d'ultradroite et de gauche se sont organisées à Romans-sur-Isère

Un an après la mort de Thomas à Crépol, poignardé à la sortie d'un bal, deux rassemblements se sont tenus samedi 30 novembre : l'un organisé par un groupuscule d'ultradroite avec 200 participants, l'autre par des syndicats et organisations de gauche, avec environ 700 personnes. Aucun heurt n'est à déplorer.

Romans-sur-Isère (Drôme) a été le théâtre de deux manifestations. D'un côté, des collectifs d'habitants et des associations de gauche, de l'autre, un groupuscule d'extrême droite. Les 200 manifestants de ce dernier dénonçaient l'insécurité dans les campagnes. "S'il n'y avait pas de politique migratoire laxiste, Thomas et Nicolas seraient peut-être en terrasse", fustige un participant.

"Le meurtre de Thomas nous a touchés"

Nicolas, 22 ans, a été tué début novembre à la sortie d'une discothèque, et Thomas, 16 ans, est mort poignardé à la sortie d'un bal à Crépol. Parmi les accusés, des jeunes venus du quartier de Romans-sur-Isère où a eu lieu la seconde manifestation. Le cortège de près de 700 personnes a défilé pacifiquement sous haute surveillance. "Le meurtre de Thomas nous a touchés. C'est un enfant à nous aussi. On nous a enlevé notre capacité et notre droit à la tristesse", regrette un manifestant. Un an après le décès de Thomas, 14 personnes ont été mises en examen. Les manifestants se sont dispersés dans le calme.

