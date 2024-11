Mort de Thomas à Crépol : le tribunal administratif annule l'interdiction des manifestations samedi décidée par le préfet

Le tribunal administratif de Grenoble (Isère) a annulé vendredi 29 novembre l'interdiction des manifestations, samedi, à Romans-sur-Isère (Drôme), en lien avec la mort de Thomas à Crépol, a appris France Bleu Drôme Ardèche qui a consulté les ordonnances. Les rassemblements de l'ultra-droite et des associations contre le racisme, prévus samedi, pourront donc avoir lieu légalement.

Le préfet de la Drôme avait pris un arrêté pour interdire toute manifestation ce week-end dans le département, liée à la mort de Thomas, notamment pour des risques à l'ordre public. Mais le représentant de l'Etat n'a pas su prouver, selon la décision rendue, qu'il ne dispose pas des renforts de police nécessaires.

Les rassemblements sont organisés, pour l'ultra-droite, par le collectif "Justice pour les Nôtres", et pour la gauche antiraciste, par l'association "Collectif pour Romans" et l'ASTI Romans (association de solidarité avec tou·te·s les immigré·e·s) et le syndicat CNT CCS de la Drôme et du Vaucluse. Ces associations et groupes avaient déposé des demandes de référé-liberté à la suite de la décision du préfet.

Malgré la demande de la maire de Romans-sur-Isère qui redoute des débordements, une manifestation de l'ultra-droite "pour Thomas et toutes les victimes de l'immigration" pourra donc se tenir, ainsi qu'une autre, initiée par la gauche "face à la récupération raciste".