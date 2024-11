Mort de Thomas à Crépol : deux avocats veulent faire interdire un rassemblement de l'ultra-droite "en mémoire des victimes de l'immigration"

Le tract annonçant cette manifestation a été distribuée dans les boîtes à lettres à Romans-sur-Isère et sur des marchés dromois, selon les informations de France Bleu Drôme Ardèche.

Élise Rey-Jacquot et Bilel Hakkar, avocats de deux des prévenus dans "l'affaire Crépol", ont déposé plainte mercredi 14 novembre contre le collectif d'ultra-droite "Justice pour les nôtres", qui veut organiser le 30 novembre un rassemblement à Romans-sur-Isère "en mémoire de Thomas et de toutes les victimes de l'immigration", rapporte jeudi 14 novembre France Bleu Drôme Ardèche.

Pour cela, les deux avocats ont envoyé une plainte directement au procureur de la République de Valence. Pour Me Rey-Jacquot, "ce collectif crée la conviction que la sécurité passerait par le rejet des immigrés. Pour nous, cela caractérise l'infraction de provocation publique à la discrimination ou à la haine". L'avocate fait aussi le rapprochement entre ce rassemblement et la descente de membres de l'ultra-droite à Romans-sur-Isère il y a un an, le week-end suivant la mort de Thomas.

Le compte X du collectif organisateur du rassemblement, "Justice pour les Nôtres", a pointé du doigt Me Rey-Jacquot et Me Hakkar car ils défendent deux des prévenus de l'affaire Crépol. Depuis les deux avocats font l'objet de menaces sur les réseaux sociaux.