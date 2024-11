Mort de Nicolas en Ardèche : "On met en place une cellule d'écoute, une nouvelle", souligne son club de rugby, déjà endeuillé par la mort de Thomas à Crépol

"On met en place une cellule d'écoute, une nouvelle malheureusement", annonce avec émotion Tristan Tardy, co-président du Rugby Club Romanais Peageois (RCRP), club de Nicolas, mardi 5 novembre, sur France Bleu Drôme Ardèche. Ce jeune de 22 ans est mort après avoir reçu une balle dans la tête lors d'une lors d'une fusillade sur le parking de la discothèque 'Le Seven' à Saint-Péray (Ardèche). Le club de rugby a déjà été endeuillé par la mort de Thomas, il y a près d'un an. L'adolescent de 16 ans a été poignardé lors d'un bal de village à Crépol (Drôme).

Après le décès de Nicolas, les encadrants du RCRP sont "attentifs aux comportements de chacun" au sein du club. "On les accompagne, on est à leur écoute, on les suit. On était avec eux hier soir, on sera encore avec eux ce soir", insiste Tristan Tardy. Les jeunes du club "veulent soutenir la famille de Nicolas", notamment ses parents qui "étaient régulièrement voire tout le temps au bord du terrain", souligne-t-il.

"Ce qui vient de nous arriver va raviver de nouvelles choses"

Le co-président du Rugby Club Romanais Peageois est inquiet : "Un an après la mort de Thomas, on sent que certains enfants sont encore touchés. Malheureusement, ce qui vient de nous arriver va raviver de nouvelles choses". Il estime néanmoins que la cellule psychologique mise en place après la mort de l'adolescent à Crépol a aidé certains de jeunes du club.

Le RCRP, en lien avec la mairie de Romans-sur-Isère (Drôme) met donc en place une cellule d'écoute, après la mort de Nicolas. Elle sera ouverte aux licenciés mais aussi "aux personnes présentes le soir" de la fusillade. "On a bien insisté auprès des joueurs", ils pourront proposer à d'autres personnes "de venir aux différentes réunions organisées" par le club. "Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être épaulées", ajoute Tristan Tardy.

Une marche blanche organisée mercredi

Une marche blanche sera organisée "à la demande des parents" de Nicolas, mercredi. Le cortège s'élancera à 15h de la place Paulin Pailhere à Romans-sur-Isère et se dirigera vers le stade Donnadieu, rapporte France Bleu Drôme Ardèche.

Un match est prévu dimanche entre le RCRP et l'US Véore XV, un club voisin, de Portes-lès-Valence. La décision d'annuler ou non cette rencontre n'a pas encore été prise, explique ce mardi, Tristan Tardy, co-président du Rugby Club Romanais Peageois. "Je vais essayer de contacter des instances de la fédération pour voir et le club de la Véore" mais "c'est aux jeunes de prendre la décision", poursuit-il. Déjà, "ils vont reprendre un peu le terrain ce soir, rapidement, pour se vider la tête" mais "pour la suite, on verra".

À titre personnel, il lui semble "difficile de reprendre les matchs avant les obsèques de Nicolas qui sans doute n'auront pas lieu cette semaine". Tristan Tardy estime que c'est "un peu tôt". Il préfère attendre "par respect pour les parents" du jeune homme même si, précise-t-il, "ils nous ont demandé de jouer rapidement".