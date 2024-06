Crépol : la première fête de village depuis la mort de Thomas a lieu ce week-end

Sans bal, ni feu d'artifice, la première fête de village depuis la mort de Thomas à Crépol (Drôme) a lieu ce week-end, rapporte samedi 1er juin France Bleu Drôme Ardèche. "Cette décision a été très compliquée à prendre", souligne le comité d'animation de la commune dans un tract pour annoncer l'événement. Elle a été prise en accord avec les parents de l'adolescent de 16 ans, mortellement poignardé en marge du bal d'hiver dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023.

Plusieurs hommages seront rendus à Thomas lors de cette traditionnelle fête de l'épouvantail, organisée depuis 30 ans. Cette année, les festivités dureront deux jours au lieu de trois, il n'y aura ni bal, ni feu d'artifice comme c'est le cas habituellement. 450 brassards blancs seront en vente à prix libre. L'argent récolté sera reversé à l'association d'aide aux victimes de la Drôme.

"La vie continue mais rien n’effacera ce drame"

"On a tenu à faire notre fête cette année, mais ça va être dur. On a préparé nos chars pour le défilé, mais on va penser fort à Thomas et aux victimes. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde de se retrouver", confie Laure Barnard, la présidente du comité d'animation de Crépol.

La salle des fêtes où s'est déroulé le meurtre de Thomas a rouvert en avril. "La vie continue" mais "rien n’effacera ce drame", a confié la maire de Crépol, Martine Lagut, à France Bleu Drôme Ardèche. 14 personnes sont mises en examen dans le cadre de l'enquête sur la mort de l'adolescent.