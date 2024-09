Meurtre de Philippine à Paris : Thomas Ménagé, député RN dénonce "un laxisme judiciaire"

Le meurtrier présumé de Philippine a été interpellé mardi 24 septembre à Genève, en Suisse. Le suspect, Taha O., 22 ans et de nationalité marocaine, avait déjà été condamné pour viol et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.

Après le meurtre de Philippine, dans le bois de Boulogne dont le suspect est un Marocain sous le coup d’une OQTF, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a affirmé vouloir "faire évoluer notre arsenal juridique". "Nous soutiendrons tout groupe politique qui irait dans le sens de ce que nous portons au Rassemblement national avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Dans cette triste affaire et l’on partage l’émotion que tous les Français ressentent aujourd’hui, il y a nécessité aussi à voir les défaillances, car il y a eu un laxisme judiciaire", affirme Thomas Ménagé, député RN du Loiret.

"On ne peut plus laisser des bombes humaines en liberté"

Un suspect marocain de 22 ans, condamné par le passé pour viol et sous le coup d’une OQTF, a été interpellé mardi en Suisse."Ce que nous souhaitons au RN, c’est d'éviter ce genre de cas. Nous sommes pour une véritable double peine et quand vous allez en prison vous passez à la case avion sans avoir la possibilité de passer par la case libération. C'est ça le vrai problème. On ne peut plus laisser des bombes humaines en liberté sur notre sol parce que ce sont les Français qui en paient le prix", ajoute le député RN.

