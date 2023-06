Meurtre de Karine Esquivillon : l'autopsie confirme que c'est bien le corps de la mère de famille qui a été retrouvé

Le corps retrouvé la semaine dernière est celui de la mère de famille, portée disparue. Son mari, Michel Pialle, a avoué l'avoir tuée. En revanche, l'arme du crime reste introuvable.

Le corps retrouvé dans la nuit du jeudi 15 juin au vendredi 16, près de Maché, en Vendée, est bien celui de Karine Esquivillon, selon les informations de France Bleu Loire Océan ce lundi. L'autopsie effectuée ce week-end à l'institut médico-légal de Nantes l'a confirmé.

La mère de famille de 54 ans avait disparu fin mars. Son mari Michel Pialle a avoué vendredi l'avoir tuée. Il a été mis en examen pour "meurtre par conjoint" et placé en détention provisoire.

La carabine n'a pas été retrouvée

Aux enquêteurs, Michel Pialle a avoué avoir tué son épouse accidentellement d'un coup de carabine 22 Long Rifle. Il est allé ensuite déposer le corps dans un terrain privé à proximité de la commune de Challans et a jeté l'arme dans le lac d'Apremont. La carabine n'a pas été retrouvée. L'analyse de cette arme doit permettre aux enquêteurs d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de Karine Esquivillon.

Selon France Bleu Loire Océan, les deux enfants les plus âgés de Karine Esquivillon, issus d'une première union, ont émis le souhait de prendre en charge leurs deux plus jeunes demi-frère et sœur, deux collégiens de 14 et 12 ans. Ces derniers ont fait l'objet dès la semaine dernière d'une ordonnance de placement provisoire auprès des services d'aide sociale à l'enfance de la Vendée.