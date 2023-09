Meurtre aux fêtes de Bayonne : les sept personnes interpellées présentées à un juge d'instruction dans les prochains jours

Les sept personnes interpellées ce mardi en Essone et en Loire-Atlantique, soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre d'un homme lors des fêtes de Bayonne, vont être présentées à un juge d'instruction dans les prochains jours.

Temps de lecture : 1 min

Sept personnes seront présentées à juge d'instruction "dans les prochains jours", indique le parquet de Bayonne dans un communiqué.

Sept personnes, six hommes et une femme, ont été interpellées ce mardi matin en Essonne et en Loire-Atlantique. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre d'un homme lors des fêtes de Bayonne, le 26 juillet 2023 en pleine nuit.

Certains sont déjà connus de la justice

La femme a 33 ans et les six hommes sont âgés de 21 ans à 27 ans. Certains sont déjà connus par la justice. Ils ont été interpellés simultanément près d'Ivry-sur-Seine (Essonne) et dans les villes de Pornichet et Trignac (Loire-Atlantique). Les opérations ont été menées par la police judiciaire de Bayonne avec le soutien des policiers locaux, précise le parquet.

Patrice Lanies, 46 ans, avait été roué de coups devant son domicile à Bayonne pendant les fêtes de Bayonne alors qu'il venait de faire une remarque à ses agresseurs, surpris en train d'uriner devant sa porte. La victime est morte après un traumatisme crânio-cérébral et neuf jours de coma artificiel.