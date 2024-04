Meurtre à Grande-Synthe : deux mineurs ont été mis en examen pour assassinat

Les deux auteurs présumés du guet-apens qui a coûté la vie de Philippe, dans la nuit du 15 au 16 avril, ont été interpellés. Ils ne sont âgés que de 14 et 15 ans, une violence chez la jeunesse qui surprend.

Philippe Coopman, 22 ans, n'a pas été pris pour cible par hasard, selon les déclarations des deux suspects au cours de leur garde à vue. Ils ont avoué que leur piège était bien prémédité. D'après la procureure de la République de Dunkerque (Nord), Charlotte Huet, les auteurs présumés ont fixé un rendez-vous avec la victime via un site de rencontre en se faisant passer pour une jeune fille. Les investigations devront déterminer si Philippe Coopman avait fixé cette rencontre en pleine nuit sur un parking de Grande-Synthe (Nord).

Une autre victime ?

Attaqué avec une bombe lacrymogène et sauvagement frappé, les mis en cause disent avoir voulu le punir. "La qualification d'assassinat a été retenue par le parquet, c'est-à-dire le meurtre aggravé par la circonstance de guet-apens", a expliqué la procureure. Le plus jeune des suspects, connus pour de multiples délits, est âgé de seulement 14 ans. Il reconnaît avoir porté des coups, et celui de 15 ans assure n'avoir été que simple spectateur. Les enquêteurs cherchent aussi à vérifier si cette même bande avait déjà fait une victime, car un homme a été attaqué dans des circonstances similaires quelques jours plus tôt. Les mineurs ont été placés en détention provisoire. Un ou plusieurs complices sont toujours recherchés.