Metz : une nouvelle agression peut-être liée au "marave challenge"

Une enquête a été ouverte à Metz (Moselle) après la violente agression d'un adolescent de 15 ans. La victime a évoqué un "marave challenge."

Il pourrait s'agir d'un nouveaux cas de "marave challenge". Une enquête est ouverte à Metz (Moselle) après la violente agression vendredi 26 janvier d'un apprenti âgé de 15 ans, selon les informations de France Bleu Lorraine Nord.

Vers 19h30, l'adolescent a croisé une connaissance qui lui a proposé de lui vendre un objet, au square du Luxembourg dans le centre-ville. Après avoir été suivie, la victime a été plaquée au sol par deux individus. Les agresseurs ont ensuite été rejoints par plusieurs autres et ont frappé l'adolescent à coups de barres de fer et de battes de base-ball. Le jeune homme a aussi reçu des coups de poing et de pied. Il souffre d'une commotion cérébrale et de lésions traumatiques superficielles. Il s'est vu délivrer un jour d'interruption totale de travail (ITT).

D'autres agressions de ce type

La brigade des violences urbaines de la sûreté départementale de Metz est chargée de l'enquête. Selon France Bleu Lorraine Nord, la victime a déclaré que certains des agresseurs ont prononcé l'expression "marave challenge". Mais rien ne permet d'affirmer, selon la police, que les faits sont en relation avec ce phénomène.

Le "marave challenge" consiste à frapper en bande des lycéens au hasard avec une récompense de 10 euros pour les agresseurs. Plusieurs agressions de ce type ont eu lieu ces dernières semaines devant des lycées de Metz.