Mayenne : des vaches retirées à un agriculteur pour cause de maltraitance

Les services ont constaté que les animaux dépérissaient par manque de nourriture et absence de soin et ont découvert des cadavres d'animaux.

25 vaches d'une exploitation agricole de Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne) ont été retirées à un agriculteur par les services vétérinaires, jeudi 17 février, en raison du manque de soin de leur propriétaire, a appris France Bleu Mayenne auprès de la préfecture, confirmant une information de Ouest-France.

Sur place, les services vétérinaires, accompagnés de gendarmes, ont constaté que les animaux "dépérissaient par manque de nourriture et absence de soin". Ils ont aussi découvert "quelques cadavres", rapporte France Bleu Mayenne.

Un homme isolé et fragile

Suivi et accompagné par la préfecture depuis plusieurs années, l'agriculteur, âgé de 67 ans, cumule des ennuis financiers, des soucis de santé, des fragilités sociales et psychologiques, selon le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, contacté par France Bleu Mayenne. Il souffre d'un "sérieux problème d'isolement, il se calfeutre dans sa structure et refuse toute aide extérieure", précise cette source. Les animaux extraits ont été confiés à l'association de protection des animaux de ferme OBA.