Marseille : une directrice de crèche et deux employées déférées en vue de leur mise en examen après des brûlures sur un bébé de six mois

La directrice d'une crèche du 2e arrondissement de Marseille et deux de ses employées sont déférées vendredi 12 juillet devant un juge d'instruction à l'issue de leur garde à vue, en vue d'une possible mise en examen, a appris franceinfo de source policière et auprès du parquet de Marseille.

Ces employées de crèche ont été placées en garde à vue mercredi après que des parents ont constaté des brûlures aux 1er et 2e degrés sur le corps de leur fille âgée de six mois le 3 juillet dernier lorsqu'ils l'ont récupérée de la crèche. Deux autres employées ont été arrêtées et ont été remises en liberté, après avoir été placées en garde à vue.

"Violences volontaires" et "non-assistance à personne en danger"

Le parquet qui a ouvert une information judiciaire des chefs de "violences volontaires sur mineur de 15 ans et non-assistance à personne en danger" va requérir le placement de ces trois personnes sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer un emploi impliquant un contact régulier avec un mineur. Lors des gardes à vue de la directrice et des employées, les enquêteurs ont relevé des discordances dans les auditions, précise une source policière.

Dans cette affaire, le parquet de Marseille "précise qu'à ce stade ni l'origine des brûlures ni les responsabilités des mises en causes ne sont établies. Il appelle toutes personnes amenées à commenter cette affaire à la prudence et au respect de la présomption d'innocence". Selon les premiers éléments de l'enquête, de source policière à franceinfo, la maman du nourrisson s'est présentée aux urgences le 3 juillet dernier après avoir récupéré sa fille à la crèche. Le bébé avait des brûlures aux mains, aux jambes et à l'abdomen. D'après cette source, l'examen médical a conclu à des brûlures aux 1er et 2e degrés.