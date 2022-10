Marseille : un policier hors service retrouve un nouveau-né enlevé par sa mère

C'est une fugue qui a failli coûter la vie à un nourrisson prématuré. Selon les informations de France Télévisions, une mère de famille a été arrêtée, jeudi 20 octobre, à la gare Saint-Charles, à Marseille (Bouches-du-Rhône), avec son nouveau-né dont elle avait perdu la garde. L'enfant faisait l'objet d'une ordonnance pénale de placement.

Les faits se sont produits vers 11 heures, jeudi. Les soignants de l'hôpital de la Conception (5e arrondissement de Marseille) tirent la sonnette d'alarme : un nourrisson de trois jours vient d'être subtilisé à la maternité par sa mère et un homme. L'enfant est un bébé prématuré, et son intégrité physique est en danger. Un équipage de la BAC, la Brigade anti-criminalité, se met à leur recherche, en vain : ils sont introuvables.

Les policiers ne le savent pas encore, mais la mère tente de prendre un train pour Carpentras. Sa fuite est stoppée grâce à l'intervention fortuite… d'un policier qui n'était pas en service à ce moment-là. Cet agent de la DOPC (Direction de l'ordre public et de la circulation) rentre à Paris après des congés chez ses parents. Sur le quai, il est alors appelé par un agent SNCF, qui le reconnaît et lui explique qu'un couple a un comportement hostile à l'égard des agents de sécurité.

Le nouveau-né hospitalisé en soins intensifs

L'homme revêt son brassard police, montre sa carte, pour faire baisser la tension. Il comprend vite que la femme en face de lui n'a pas le droit d'être avec son enfant. Plus grave : le nouveau-né, comprimé dans les bras de sa mère, "bouge, pousse des hurlements" et il est "porteur de fils qui pourraient s'apparenter à des électrodes (...) au niveau du thorax", selon le rapport du policier. Tout en dialoguant avec la mère pour gagner sa confiance et ne pas aggraver l'état de santé du nourrisson, le policier parvient à appeler le 17. Prévenu, l'équipage de la BAC arrive quelques instants plus tard et interpelle les ravisseurs.

Pris en charge par les pompiers, l'enfant a dû être hospitalisé en urgence en soins intensifs. La mère et son compagnon sont eux visés par une enquête pour enlèvement d'un enfant de moins de 15 ans.