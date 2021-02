Marseille : un ouvrier enseveli sous un amas de matériaux pendant plus de 20h retrouvé sain et sauf après l'intervention des sauveteurs

Un ouvrier de 54 ans qui était enseveli sous un amas de matériaux sur un chantier dans le 12e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) depuis plus de 20h a été sorti sain et sauf mardi 9 février par les pompiers, indique France Bleu Provence. Il a été transporté à l’hôpital de Marseille.

Il a fallu 20 heures d’intervention. Une opération très délicate menée par des spécialistes du sauvetage et déblaiement ("Urban Search and Rescue") et qui a durée toute la nuit et une partie de la matinée. Les sauveteurs ont du découper une partie bétonnée avec l’utilisation d’une technique de découpage par fusion, la découpe plasma.

En tout, une soixantaine de marins-pompiers de Marseille ont été mobilisés dès 15h30 lundi. Une équipe d’ouvriers travaillaient sur le chantier d’une maison lorsque le chantier s’est effondré sur la voie publique. L’homme s’est retrouvé bloqué, impossible de bouger la partie inférieure de son corps. Il était conscient. Les pompiers ont pu échanger avec lui tout le temps de l’intervention.