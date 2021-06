Marseille : un homme et sa fille placés en garde à vue après un double meurtre

Un homme de 53 ans et sa fille de 20 ans ont été placés en garde à vue dimanche 27 juin dans la soirée à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, après un double meurtre à l'arme blanche, a appris franceinfo auprès d'une source policière. Les victimes sont l'ex-compagne du suspect, âgée de 45 ans, et son colocataire de 35 ans. Une enquête est ouverte pour éclaircir les circonstances du drame.

Dimanche soir à 18 heures, un homme appelle la police pour dire qu'il était au domicile de son ex-compagne et qu'il venait de la tuer ainsi que son colocataire. A son arrivée, la police trouve un homme se désignant comme l'auteur des faits et trois personnes blessées. Un couteau est également retrouvé sur les lieux.

Le principal suspect inconnu des services de police

Le Samu prend en charge l'ex-compagne et le colocataire, tous les deux en arrêt cardiorespiratoire. Ils meurent malgré les soins qui leur sont prodigués. La fille du suspect, elle aussi blessée, est transportée à l'hôpital dans un état stable.

La compagne du colocataire, témoin des faits, raconte que son compagnon avait eu une altercation avec la fille du mis en cause la semaine précédente. Selon elle, cette dernière l'a agressée et elle l'a blessée en se défendant. Les enfants du suspect et de son ex-compagne, âgés de 11 et 13 ans, ont aussi assisté à la scène. Le suspect était inconnu des services de police et n'était visé par aucune plainte ni aucune main courante pour des faits de violences.