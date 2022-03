Marseille : un homme abattu après avoir blessé au couteau un policier municipal sur le Vieux-Port

Un homme a été abattu après avoir blessé un fonctionnaire de police, samedi 12 mars, sur le quai du Vieux-Port devant l'hôtel de ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), a appris franceinfo de source policière. Selon cette même source, "un individu d'origine sub-saharienne a fait irruption avec un couteau". Il a d'abord reçu un tir de Flash-ball mais est parvenu à blesser un policier au poignet. Il a ensuite été abattu, selon une autre source policière à franceinfo. La scène s'est déroulée au niveau d'un point de collecte de dons pour l'Ukraine. Aucun lien n'est, pour l'instant, établi entre les deux événements.

En déplacement à Marseille, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait état d'un homme "agressif et extrêmement violent". Après avoir recouru à "plusieurs types d'armes intermédiaires", ces derniers "ont fait feu et arrêté cette personne". L'agresseur, de nationalité française, n'était "pas connu des services de police", selon le ministre, qui a apporté son "soutien" aux policiers visés et assuré que l'agent blessé allait bien.

"Evénement terminé quai du Port à Marseille", a de son côté tweeté la préfète de police des Bouches-du-Rhône, demandant aux habitants d'"éviter le secteur".