Marseille : trois personnes tuées par balles dans le 11e arrondissement

Selon les premiers éléments, plusieurs individus ont tiré en direction des occupants d'un véhicule, dimanche matin, avant de prendre la fuite. La police judiciaire de Marseille est saisie.

Trois personnes ont été tuées par balles dans la matinée du dimanche 21 mai vers 5h10, dans le 11e arrondissement de Marseille, a appris franceinfo auprès de la police, confirmant une information de BFMTV. Il s'agit de "trois jeunes hommes de 20 ans" qui sortaient "d'une discothèque", selon Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police dans les Bouches-du-Rhône, invité de franceinfo.

D'après les premiers éléments, plusieurs individus se sont approchés d'un véhicule et ont tiré en direction des occupants avant de prendre la fuite. Les passagers "ont été abattus à l'arme de guerre, à la Kalachnikov", selon Rudy Manna. La préfecture des Bouches-du-Rhône précise que cinq personnes se trouvaient à bord. La préfète du département s'est rendue sur place.

21 morts dans des fusillades à Marseille

La préfecture des Bouches-du-Rhône ajoute que les faits se sont produits boulevard de la Pomme et que la police judiciaire de Marseille est saisie. Depuis le début de l'année, 21 personnes sont mortes dans des fusillades, dans cette ville, "un chiffre apocalyptique" pour Rudy Manna. Selon lui, "on est parti sur une année qui va être record, malheureusement".

"Si on ne réunit pas les forces de la République pour lutter contre ça, franchement, on ne va pas y arriver, et on va compter de plus en plus de morts dans les rues de Marseille, mais aussi dans les rues de l'Île-de-France", alerte-t-il.