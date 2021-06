Marseille : quatre personnes interpellées après la violente agression d’un couple dans le quartier du Panier

Quatre personnes ont été interpellées et une cinquième est toujours recherchée, après l’agression d’un couple le 24 mai dernier, dans le quartier du Panier à Marseille, indique le parquet dans un communiqué mardi 1er juin. Il était 23 heures lorsque le couple a été agressé "gratuitement et violemment" par un groupe de cinq jeunes, poursuit le parquet de Marseille. Ils avaient consommé de l’alcool, des stupéfiants et du protoxyde d’azote.

L’homme avait été tabassé en ce lundi de Pentecôte 24 mai sur le parvis de la cathédrale de la Major, indique France Bleu Provence. Les coups lui avaient provoqué de multiples fractures et hématomes, surtout sur le visage et le dos. Le quadragénaire avait été placé en coma artificiel, mais il a pu sortir du coma et ses jours ne sont plus en danger, selon les informations de France Bleu Provence. Sa compagne n’a pas été blessée, elle avait pu prendre la fuite au moment de l’agression. Cette scène était "d’une extrême violence gratuite, comme dans le film Orange mécanique", a réagi Rudy Manna, secrétaire départemental Alliance police nationale des Bouches-du-Rhône. "On était en présence de fous furieux, comme des animaux, qui avaient envie de défoncer un mec."

Après analyse des caméras de vidéosurveillance, quatre des cinq agresseurs présumés, dont un mineur, ont été appréhendés. Ils reconnaissent avoir été présents sur les lieux. Ils ont été déférés samedi "en vue d’une ouverture d’information judiciaire du chef de crime de tentative d’homicide" et ont tous été placés en détention provisoire. L’un d’eux, âgé de 20 ans, a reconnu être "l’auteur de la grande majorité des violences", indique le parquet de Marseille. Sur les quatre suspects, trois ont des antécédents judiciaires. Un cinquième suspect est donc toujours recherché.