Marseille : le corps d'une vieille dame retrouvé dans son appartement plusieurs années après sa mort

Des ouvriers qui intervenaient sur le toit ont découvert le corps.

Le corps d'une vieille dame a été découvert vendredi 19 juillet plusieurs années après son décès dans son appartement du 6e arrondissement de Marseille rapporte France Bleu Provence, confirmant une information de La Provence. Ni son entourage ni son voisinage n'avaient remarqué son absence. Deux ouvriers qui travaillaient sur le toit de l'immeuble de quatre étages ont donné l'alerte après avoir aperçu la dépouille par une fenêtre.

Karim, employé d'un garage au rez-de-chaussée, raconte que les deux ouvriers "sont descendus et ont crié : il y a un cadavre ! On a appelé les pompiers et ils m'ont dit qu'elle était là depuis au moins quatre ans".

"C'est choquant"

Dans le hall de l'immeuble, la boîte aux lettres de cette habitante du dernier étage déborde. "C'est choquant. Ces personnes n'ont plus de famille, plus de connaissances. Ils ont perdu le contact depuis plusieurs années et on les oublie. Tout le monde sait qu'il y a des gens seuls, mais on ferme les yeux", se désole Caroline, une habitante de la rue d'Italie où vivait la vieille dame.

Pour Sabrina Lalaoui, coordinatrice pour l'association Les Petits Frères des Pauvres, il faut veiller sur ses voisins, particulièrement quand il s'agit de personnes âgées isolées. "Il suffit de dire bonjour, de prendre des nouvelles, de s'assurer que tout va bien et de détecter les signes inquiétants comme du courrier qui s'entasse dans la boîte aux lettres ou le silence. Le fait de ne pas entendre ses voisins pendant une longue période doit vous alerter", explique-t-elle.