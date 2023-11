Marseille : ce que l'on sait de la disparition de Mélodie Mendes da Silva, mère de famille de 34 ans

Cette mère de deux enfants, esthéticienne, n'a plus donné signe de vie depuis le 3 novembre. L'enquête initialement ouverte pour "disparition inquiétante" a été requalifiée samedi pour "enlèvement et séquestration".

Une disparition plus qu'inquiétante. Mélodie Mendes da Silva, esthéticienne de 34 ans et mère de deux enfants, n'a plus donné de signe de vie à sa famille depuis vendredi 3 novembre à Marseille (Bouches-du-Rhône). Son compagnon a signalé sa disparition trois jours plus tard, le 6 novembre, selon le parquet de Marseille.

L'enquête a été requalifiée vendredi pour "enlèvement et séquestration", a appris l'AFP samedi auprès du parquet. Elle est conduite par une juge d'instruction, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte depuis mardi. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de sa disparition.

L'hypothèse du départ volontaire jugée peu crédible par ses proches

D'après les images de la vidéosurveillance, Mélodie a quitté son domicile du 4e arrondissement de Marseille le 3 novembre en fin d'après-midi, vêtue d'un simple jogging noir et de claquettes, sans son sac à main, comme si elle s'absentait pour une courte durée. "Ça ne lui est jamais arrivé de partir et de ne pas donner de nouvelles", a assuré sa sœur Melissa Mendes da Silva, lors d'une marche de soutien organisée samedi dans les rues de la cité phocéenne.

"Le dernier message que j'ai reçu d'elle, c'était à 17h50", a expliqué Pearl Rocha, son compagnon, auprès de France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La dernière géolocalisation de Mélodie, selon son téléphone, remonte au même jour, à 19h24, à quelques kilomètres de son domicile, dans le 11e arrondissement. "Elle ne connaît personne là-bas et n'a rien de particulier à y faire (...) Ce quartier est loin de là où elle habite et elle n'a donc pas pu y aller à pied. Elle est peut-être montée avec quelqu'un en voiture, mais pourquoi ?", interroge son frère, Patrick Tavares, lui aussi interrogé par France 3.

Une enquête requalifiée pour "enlèvement et séquestration"

Dix jours après que Mélodie, mère d'une adolescente de 15 ans et d'un fils de 9 ans selon France 3, s'est volatilisée, une information judiciaire a été ouverte pour "disparition inquiétante" par le parquet de Marseille. "Le fait qu'elle soit partie sans rien et qu'elle soit mère de famille est assez troublant pour ouvrir une information judiciaire pour retrouver au plus vite cette jeune femme", a expliqué le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessonne, à France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur. L'enquête a depuis été requalifiée pour "enlèvement et séquestration".

"Si une personne disparaît soudainement, sans aucune raison apparente, que l'on ne peut pas borner son téléphone, que l'on ne peut pas avoir de traçabilité de sa carte bancaire, et si le signalement de la disparition est fait plus ou moins tard, là ça devient inquiétant", estime Bruno Bartocetti, secrétaire régional du syndicat Unité-SGP Police, auprès de France 3. Les enquêteurs ont d'ailleurs "commencé à interroger certaines personnes" selon Patrick Tavares, et concentrent leurs recherches sur la vidéosurveillance et la téléphonie.

Une famille mobilisée pour la retrouver

Environ 200 personnes, dont les proches de la famille, ont marché dans les rues de Marseille samedi. Partis de l'hôtel de ville, les manifestants ont rejoint l'hôtel de police avec, imprimé sur leurs tee-shirts, l'avis de recherche placardé depuis plusieurs jours dans les rues et le métro marseillais. "On pourrait devenir fous, franchement. J'arrive à garder le moral, à garder la tête haute parce que j'ai les enfants derrière, mais ce n'est pas facile", confie le compagnon de la jeune femme.

Depuis la disparition, la famille de Mélodie ratisse les rues de la deuxième ville de France et placarde des avis de recherche. "J'ai contacté la presse, les influenceurs, les amis des amis, etc. Tout le monde a été mis à contribution pour diffuser largement la disparition et cela a pris de l'ampleur", détaille Patrick Tavares, le frère de la jeune femme, à France 3. Sa famille avait organisé une battue en amont de la marche, le long d'un canal, en contrebas du lieu où son téléphone a borné. "On garde espoir, on ne baisse pas les bras et on va continuer à la chercher", a soutenu Pearl Rocha.