Mâcon : un homme meurt après avoir été renversé devant une boîte de nuit

Un jeune homme de 21 ans est mort après avoir été renversé par une voiture devant une boîte de nuit de Mâcon (en Saône-et-Loire) dans la nuit de jeudi à vendredi, a appris franceinfo vendredi 13 août de source policière. Le chauffeur est en garde à vue pour homicide volontaire.

Vers 3 heures du matin, un jeune homme de 20 ans sort de la boite de nuit Le club 400, il se met au volant de sa voiture et fauche un premier homme. Ce dernier est blessé sans gravité. Le conducteur part puis revient à vive allure et percute alors un deuxième jeune homme âgé de 21 ans qui décède sur place. Le véhicule finit sa course dans une autre voiture ou dormait un autre jeune homme, légèrement blessé.

Le mis en cause a été transporté à l’hôpital pour des blessures légères. Il est placé en garde à vue pour homicide volontaire. Le test d'alcoolémie est positif.