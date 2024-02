Lyon : deux jeunes hommes, dont un militant d'extrême droite, condamnés pour une agression raciste

Une agression raciste. Un militant d'extrême-droite et un étudiant ont été condamnés, mardi 6 février, pour des violences en réunion à caractère raciste sur trois personnes, commises la semaine dernière à la sortie d'une boîte de nuit de Lyon. "C'est le procès d'individus violents animés par une idéologie raciste", a lancé le procureur Olivier Rabot.

Ex-porte-parole du groupuscule d'ultradroite lyonnais c, Sinisha Milinov, 22 ans, a été condamné à l'audience des comparutions immédiates de Lyon à seize mois d'emprisonnement dont six mois ferme, avec mandat de dépôt à la barre. Son comparse, âgé de 21 ans, a été jugé coupable d'avoir porté plusieurs coups de couteau ayant grièvement blessé deux victimes au visage et condamné à trente-six mois d'emprisonnement, dont deux ans ferme.

"Une idéologie raciste"

L'agression s'était déroulée au petit matin du 1er février, à la sortie d'un bar du quartier des Terreaux, dans le centre de Lyon. Après une première altercation assortie d'une gifle et d'insultes racistes, elle s'était poursuivie à l'extérieur et une bagarre avait éclaté entre un groupe de quatre individus et les trois victimes d'origine nord-africaine.

Le parquet avait requis un an d'emprisonnement dont six mois ferme avec maintien en détention contre Sinisha Milinov, estimant qu'il avait "tenu un rôle prééminent dans l'organisation dans cette équipée", et trente mois d'emprisonnement, dont deux ans ferme avec mandat de dépôt pour son camarade. Les prévenus ont pour leur part soutenu avoir été menacés et traités de "fascistes". Les avocats de la défense ont plaidé la thèse des "violences réciproques".