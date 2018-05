Lot-et-Garonne : une octogénaire qui roulait à 160 km/h, grillant les feux rouges, interpellée par les gendarmes

Une conductrice de 86 ans a été arrêtée dans le Lot-et-Garonne à 160 km/h mardi soir par les forces de l'ordre alors qu'elle rentrait chez elle en Dordogne. Elle avait grillé tous les feux rouges.

Une conductrice de 86 ans, partie de Vieux-Boucau (Landes), a été interpellée dans le Lot-et-Garonne à 160 km/h le 8 mai au soir alors qu'elle rentrait chez elle en Dordogne au volant de sa voiture, rapporte mercredi 9 mai France Bleu Gascogne.

En traversant Marmande, la conductrice a grillé tous les feux rouges. Son véhicule a été flashé à plusieurs reprises par des radars automatiques, sur des routes de campagne comme en agglomération, sur certaines portions où la vitesse était limitée à 90 km/h. C'est par des appels téléphoniques que les gendarmes ont été prévenus : des automobilistes leur ont signalé une voiture circulant à une vitesse très excessive sans aucun respect du code de la route.

Les gendarmes foncent pour la rattraper

Mardi soir, un peu après 21 heures, les forces de l'ordre du Lot-et-Garonne ont mis en place un dispositif pour intercepter l'octogénaire. Les gendarmes sont alors obligés de rouler à 180 km/h pour la rattraper, ils en déduisent qu'elle roule à 160 km/h. Dès qu'elle a vu les hommes en bleu, l'automobiliste s'est arrêtée, sans résistance.

Elle explique qu'elle venait de Vieux-Boucau et qu'elle se rendait chez elle à Eymet, en Dordogne. Elle a simplement expliqué que si elle roulait aussi vite, c'est parce qu'elle était pressée. Selon les forces de l'ordre qui l'ont interpellée, elle "n'a plus toute sa tête". Sa course folle n'a causé, heureusement, aucun accident. Son permis, cependant, devrait lui être retiré. Une procédure administrative est engagée.