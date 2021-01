Loiret : un homme meurt après l'implosion de sa télévision lors du réveillon du Nouvel An

D'après la police, le poste de télévision a implosé ce qui a provoqué un important dégagement de fumée toxique et de monoxyde. Trois voisins ont été légèrement intoxiqués.

Un homme de 69 ans est mort à son domicile de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), près d'Orléans, le soir du 31 décembre, rapporte France Bleu Orléans, lundi 4 janvier. Sa mort est probablement liée à une intoxication après l'implosion de son poste de télévision, d'après les premiers éléments de l'enquête.

Trois voisins légèrement intoxiqués

Ce soir-là, les pompiers ont été appelés par des voisins, qui signalaient une "forte odeur suspecte" émanant de ce petit pavillon. Une fois sur place, les pompiers ont trouvé l'homme mort, allongé sur le sol du salon, dans un logement insalubre. D'après la police, le poste de télévision a visiblement implosé, ce qui a provoqué un important dégagement de fumée toxique et de monoxyde.

Parmi les voisins, trois adultes et deux enfants ont été légèrement intoxiqués et pris en charge par les pompiers. Une enquête de police est ouverte et une autopsie du corps de la victime doit avoir lieu.