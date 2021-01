Loiret : cinq intérimaires pris en flagrant délit de vols chez Amazon Logistique, deux placés en détention

Cinq intérimaires ont été pris en flagrant délit de vols de marchandises, mercredi, chez leur employeur, l'entreprise Amazon Logistique à Saran, près d'Orléans, dans le Loiret, indique France Bleu Orléans vendredi 29 janvier. Ils ont été placés en garde à vue, puis déférés au parquet d'Orléans. Deux d'entre eux ont été placés en détention et les trois autres ont été laissés libre après une procédure de plaider-coupable, selon la police.

Deux femmes et trois hommes interpellés

Les faits se sont produits mercredi 27 janvier, vers 5h30 du matin. Un agent de sécurité du site a fait un signalement après avoir repéré un salarié au comportement douteux, faisant des allers-retours entre l'entrepôt et son véhicule personnel avec des petits cartons.

Les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) sont rapidement intervenus et ont interpellé cinq salariés en flagrant délit, deux femmes de 24 et 38 ans et trois hommes de 29, 32 et 34 ans. Dans leur véhicule et à leur domicile, les forces de l'ordre ont retrouvé des marchandises volées estimées à 32 000 euros.