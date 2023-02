Loire-Atlantique : un homme de 21 ans en garde à vue pour avoir blessé au couteau plusieurs membres de sa famille

Le jeune homme à été arrêté dans l'après-midi au collège de Saint-Gildas-des-Bois dans lequel il s'était réfugié.

Un jeune homme de 21 ans a été interpellé ce mardi à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), soupçonné d'avoir porté des coups de couteau à plusieurs membres de sa famille, rapporte France Bleu Loire Océan. Son frère cadet est gravement touché.

L'homme mis en cause a été arrêté dans l'après-midi au collège de Saint-Gildas-des-Bois dans lequel il s'était réfugié. L'établissement était vide puisque ce sont les vacances scolaires. Le suspect est accusé d'avoir blessé - en début d'après-midi au domicile familial - cinq membres de sa famille à l'aide d'un couteau, pour une raison encore inconnue.

Son frère cadet grièvement blessé à l'abdomen

Parmi les victimes, il y a la mère et la sœur du suspect (plus légèrement blessées). Son frère cadet, âgé de 17 ans, est grièvement blessé à l'abdomen. On ignore pour le moment qui sont les deux autres membres de la famille à avoir été touchés. Le suspect a été placé en garde à vue. L'enquête est ouverte pour "tentatives d'homicides volontaires aggravés sur ascendants". L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Nazaire.