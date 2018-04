Loire-Atlantique : un cadre du casino Barrière de La Baule mis à pied pour des propos racistes

Une cliente a alerté la direction du casino du groupe Barrière à La Baule (Loire-Atlantique), a rapporté vendredi France Bleu Loire Océan.

Un cadre du casino Barrière de La Baule (Loire-Atlantique) a été mis à pied après avoir tenu des propos racistes lors d'une soirée tombola organisée la semaine dernière au sein de l'établissement, a rapporté vendredi 13 avril France Bleu Loire Océan. C'est une cliente qui a alerté la direction du casino.

Les faits remontent au samedi 7 avril. Plusieurs centaines de clients étaient présents à cette soirée pour tenter de gagner une voiture. Le cadre mis en cause assurait alors l'animation. À ses côtés se trouvait le représentant d'un concessionnaire automobile, un homme noir, à qui il a fait deux blagues qui ont laissé sans voix une cliente régulière du casino.

"Ni le gars, ni la foule n'a réagi"

Le cadre lui a "demandé d'entrée s'il était cousin avec le DJ, qui est lui aussi noir", raconte la cliente, Monica, le lendemain sur son compte Facebook. "Il ne lui a pas répondu, puis il lui a demandé son prénom. Il a répondu 'Laurent', et là, le directeur a dit 'Laurent Outan ?', en rigolant", poursuit-elle. "J'ai mis une minute, pétrifiée, avant de réaliser qu'il venait de le traiter de singe, devant des centaines de personnes en France et en 2018". Selon cette cliente, "ni le gars, ni la foule n'a réagi".

Alertée, la direction du casino a rapidement présenté ses excuses au représentant du concessionnaire et a dénoncé des propos "inadmissibles, choquants, et contraires à toutes les valeurs du groupe". L'auteur de la blague a été mis à pied à titre conservatoire et sera reçu en entretien, avant qu'une décision définitive ne soit prise.