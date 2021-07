Loire-Atlantique : le gérant d'un restaurant condamné à des amendes avec sursis après l'intoxication d'une fillette au détergent

En août 2019, une fillette âgée de 22 mois avait avalé du détergent pensant boire du jus de raisin dans un restaurant situé à Pornic. Le gérant a été relaxé pour les faits de mise en danger de la vie d'autrui mais sa société et lui sont notamment reconnus coupables de "blessures involontaires".

Le tribunal de Saint-Nazaire a condamné le gérant d'un restaurant de Pornic (Loire-Atlantique) à des amendes avec sursis après l'intoxication d'une fillette au détergent en 2019, indique France Bleu Loire Océan lundi 12 juillet.

Il a été relaxé pour les faits de mise en danger de la vie d'autrui mais sa société et lui sont reconnus coupables de "blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence". Ils sont condamnés à 25 000 euros d'amende avec sursis. Le gérant est aussi condamné à 1 000 euros avec sursis pour les faits contraventionnels et la société à 1 500 euros avec sursis. Lors de l'audience le 22 juin, six mois de prison avec sursis avaient été requis à l'encontre du restaurateur.

En août 2019, une fillette de 22 mois avait avalé du détergent en pensant boire du jus de raisin dans le restaurant "La Fontaine aux Bretons" à Pornic. Son œsophage avait alors brûlé et elle souffre toujours de séquelles importantes.