La police cherche à identifier la femme dont le corps a été retrouvé partiellement brûlé le matin de Noël dans les Alpes-Maritimes

Le corps dénudé et en partie calciné a été découvert dans le parc départemental de la Valmasque.

Les enquêteurs cherchent, jeudi 26 décembre, à identifier la femme dont le corps en partie calciné et dénudé a été découvert, le matin de Noël, dans un parc de Mougins (Alpes-Maritimes), a-t-on appris auprès du parquet. "Nous privilégions deux axes prioritaires, l'identification du corps et la recherche des causes du décès", a précisé Fabienne Atzori, procureure de la République, ajoutant qu'une autopsie devait être pratiquée.

L'enquête, "complexe" selon la magistrate, a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Cannes et à la section de recherches de la gendarmerie de Marseille, via son antenne locale de Fréjus.

Une personne avait découvert le corps, partiellement brûlé et dénudé, mercredi matin, près de l'étang de Fontmerle, dans le parc départemental de la Valmasque, non loin de la technopole de Sophia-Antipolis.