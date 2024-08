Le stade de la Source d'Orléans évacué à cause d'un incendie dans la buvette, le match entre l'US Orléans et Valenciennes interrompu

Alors que l'US Orléans recevait Valenciennes vendredi 23 août pour l'ouverture de la 2e journée de National, en football, les supporters des deux clubs ont dû être évacués du stade de la Source à cause d'un incendie, déclaré au niveau de la buvette, selon un tweet posté à 20 h 45 par France Bleu Orléans.

Le stade de La Source évacuée suite à un incendie dans la buvette, les supporters de l’US Orléans et Valenciennes quittent le stade pic.twitter.com/pdZcgIP1BI — France Bleu Orleans (@FBOrleans) August 23, 2024

Cela s'est passé à la mi-temps du match. Les flammes devenant de plus en plus menaçantes et le nuage de fumée plus dense, la rencontre a été stoppée, raconte France Bleu Orléans. Après que l'alarme incendie a retenti, ce sont les pompiers qui se sont chargés de l'évacuation.