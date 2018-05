Le nombre de signalements de disparitions inquiétantes de mineurs a doublé en un an

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur dévoilés par l'association 116 000 enfants disparus, 1 328 disparitions inquiétantes ont été signalées en 2017, contre 687 en 2016.

L'augmentation atteint presque les 100%. Selon les chiffes relayés jeudi 24 mai par l'association 116 000 enfants disparus, 1 328 disparitions de mineurs considérées comme "inquiétantes" ont été enregistrées par le ministère de l'Intérieur en 2017, contre 687 en 2016. L'association, qui gère le numéro européen 116 000 destiné aux familles des jeunes dont la trace a été perdue, a dévoilé ces statistiques à la veille de la Journée mondiale des enfants disparus.

Interrogée par 20minutes.fr, la présidente de l'association, Anne Larcher, explique cette augmentation par une meilleure sensibilisation des autorités aux cas de disparitions inquiétantes.

Ils évaluent mieux les signaux qui peuvent faire penser, non pas à une fugue, mais à une disparition inquiétante. Ils ont tendance à être plus vigilants (...) et à lancer des recherches de plus grande ampleur.Anne Larcherà 20minutes.fr

Une source policière interrogée par 20minutes.fr confirme que la médiatisation récente de certaines affaires, à l'image de celle de la petite Maëlys, a "créé un écho et, forcément, la sensibilisation est plus importante". Anne Larcher ajoute que les parents qui craignent que leur enfant ait disparu pour mettre fin à ses jours alertent de plus en plus les services de police et de gendarmerie.