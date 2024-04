Le Moulin Rouge perd ses ailes : "Ça va se reconstruire assez vite", rassure le président de la République de Montmartre

Les ailes du Moulin Rouge vont "se reconstruire assez vite", assure jeudi 25 avril sur franceinfo Alain Coquard, président de la République de Montmartre, une association qui s’attache à faire vivre l’esprit de Montmartre. Le moulin du célèbre cabaret parisien a perdu ses pales dans la nuit de mercredi à jeudi. Elles se sont détachées avant de tomber sur le boulevard de Clichy.

à lire aussi Les ailes du mythique Moulin Rouge se sont effondrées en pleine nuit à Paris

"C'est une bien triste nouvelle, mais l'on peut quand même néanmoins se réjouir qu'il n'y ait pas eu de blessés", a poursuivi Alain Coquard. Il admet que "c’est assez inexplicable".

Connu dans le monde entier, le Moulin Rouge est un passage obligé pour les millions de touristes à Paris.

"C'est le symbole de Montmartre. Il y eu jusqu'à treize moulins sur la butte. Ses ailes sont chantées tous les soirs dans la revue Féérie du cabaret." Alain Coquard, président de la République de Montmartre à franceinfo

Alain Coquard ne pense pas que cet incident nuira à l’image du cabaret : "Peut-être même qu'il va y avoir un certain nombre de touristes qui vont venir voir cet événement", pense-t-il. Le Moulin Rouge fête cette année son 135e anniversaire : "Ça va être l'occasion de mettre de nouvelles et belles ailes", dit-il.

Pour ses 130 ans, les artistes du Moulin Rouge avaient investi le boulevard de Clichy en 2019. (NATHANAEL CHARBONNIER / RADIO FRANCE)

Éric Lejoindre, le maire du 18e, a lancé un appel pour le classement de la Butte Montmartre au patrimoine de l’UNESCO. Alain Coquard ne pense pas non plus qu’un Moulin Rouge sans ses ailes entachera la candidature : "C’est un cabaret qui a une réputation dans le monde entier, qui est apprécié de tous et qui va continuer de l'être. Peut-être même que ça fera encore plus parler du Moulin Rouge", suggère-t-il.