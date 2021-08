Le jockey Pierre-Charles Boudot, mis en examen pour viol, est suspendu six mois de plus

Le jockey vedette Pierre-Charles Boudot, suspendu depuis mi-mai après avoir été mis en examen pour viol, reste suspendu à titre conservatoire six mois de plus, a annoncé vendredi 13 août dans un communiqué la société France Galop, organisateur des courses. Un autre jockey, Pierre Bazire, mis en examen pour non-dénonciation de crime dans ce même dossier est lui aussi suspendu six mois de plus.

"Bien que ces deux jockeys demeurent présumés innocents, au vu des poursuites pénales en cours dont ils font toujours l'objet, de la gravité des faits supposés et de leur atteinte à l'image des courses (...) les commissaires ont suspendu, à titre conservatoire, et pour une durée de six mois" leur autorisation de concourir, détaille France Galop dans le communiqué. Ces mesures pourront être "levées à tout moment ou renouvelées en fonction des éléments qui seront portés à la connaissance des commissaires de France Galop".

Déjà visé par une première enquête pour viol, qu'il nie, Pierre-Charles Boudot a été mis en examen le 12 mai après la plainte d'une deuxième jeune femme pour des faits présumés qui remontent au mois de février, en marge d'une réunion hippique à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Dans la première affaire, pour des faits présumés qui se seraient déroulés à Deauville en août 2015, il est placé sous le statut de témoin assisté.