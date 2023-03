Le fondateur de la cryptomonnaie Terra inculpé au Monténégro pour falsification de documents

Do Kwon a lancé Terraform Labs, maison mère de la "cryptomonnaie stable" Terra qui a fait perdre environ 37 milliards d'euros aux investisseurs.

Le fondateur sud-coréen de la cryptomonnaie Terra, Do Kwon, a été inculpé au Montenegro pour falsification de documents, a affirmé vendredi 24 mars la police. Cette annonce survient au lendemain de son arrestation dans la capitale Podgorica, en compagnie de son directeur financier.

Do Kwon est le fondateur de Terraform Labs, maison mère de la "cryptomonnaie stable" Terra, qui s'est effondrée en mai 2022. Il est accusé de fraude dans ce krach qui a fait perdre environ 40 milliards de dollars (37 milliards d'euros) aux investisseurs. Peu après son arrestation, un jury fédéral des Etats-Unis a retenu huit chefs d'inculpation contre Do Kwon dont ceux de fraude boursière et fraude en ligne.

En Corée du Sud, où des procureurs ont assuré vendredi que Séoul allait demander son extradition, Do Kwon est également recherché pour violations des règles des marchés financiers. Il est suspecté d'avoir fui le pays pour Singapour au moment du krach de mai 2022.