Le député communiste Nicolas Sansu condamné à deux mois de prison avec sursis pour conduite en état d'ivresse et outrage à agent

Le député communiste du Cher, Nicolas Sansu, a été condamné mardi 2 mai à deux mois de prison avec sursis et à une suspension de quatre mois de son permis de conduire, selon France Bleu Berry, après sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il devra également indemniser trois policiers de Vierzon, après les avoir insultés alors qu'il conduisait en état d'ivresse.

Le 28 février dernier, l'élu et ancien maire de Vierzon avait été interpellé au volant de sa voiture, en état d'ébriété. Aux policiers, il avait alors lancé : "Vous me cassez les couilles, vous feriez mieux d'arrêter les voleurs, moi je connais Darmanin". Le député était ensuite allé de lui-même au commissariat de police le week-end suivant, et avait présenté ses excuses aux policiers.

Nicolas Sansu a déjà été condamné fin mars à payer une contribution citoyenne de 300 euros pour des injures envers des policiers, en mai 2021.