La ville de Pontorson dans la Manche rend hommage au pompier volontaire tué par un train en sauvant une femme

Après la mort d'un pompier volontaire de Pontorson (Manche), la ville lui rend hommage ce lundi, rapporte France Bleu Cotentin. "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Loïc Lenoir, survenu dimanche 18 août. Nous avons été frappés par sa disparition brutale et notre émotion est très vive en ce jour", peut-on lire dans le message de la ville de Pontorson publié sur Facebook.

Pompier volontaire "depuis plus de 36 ans" et également agent communal de la ville, Loïc Lenoir a été tué par un train en tentant de sauver une femme de 75 ans qui venait de chuter sur la voie ferrée à Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine). Selon le Sdis de la Manche, "en portant secours à cette personne et après avoir réussi à l'extraire, il a été happé par le train". La femme secourue a quant à elle été légèrement blessée et conduite à l'hôpital.

"Un homme courageux, dévoué et généreux"

Le pompier âgé de 59 ans, père de famille, agissait hors service. France Bleu Cotentin précise que l'épouse du pompier était présente au moment de l'accident. "Sa disparition laisse un vide immense au sein de notre équipe et dans nos cœurs, ajoute la ville de Pontorson. Nous tenions à exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues en cette période de deuil. Nous garderons en mémoire le souvenir d'un homme courageux, dévoué et généreux, qui a consacré sa vie à protéger et servir sa communauté."

Ses collègues du Sdis 50 lui ont également rendu hommage dans un message publié sur les réseaux sociaux.