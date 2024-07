La flèche de la cathédrale Notre-Dame de Rouen en feu

Un "début d'incendie [est] en cours sur la flèche de la cathédrale de Rouen", annonce jeudi 11 juillet le maire (PS) de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol sur son compte X, une information confirmée par France Bleu Normandie. "Il n’y a aucune victime, si ce n’est des ouvriers qui ont inhalé de la fumée et qui sont pris en charge par les pompiers", assure sur franceinfo Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque du diocèse de Rouen, présent sur les lieux. "La cathédrale a été évacuée", a déclaré la préfecture de Normandie et de la Seine-Maritime sur X, qui conseille "d'éviter le secteur et de ne pas encombrer les lignes de secours".

Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de @Rouen. Origine inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés. Merci de faciliter leur intervention. pic.twitter.com/Lnu1vMrw5p — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) July 11, 2024

L’incendie s’est déclaré en fin de matinée à environ 120 mètres de haut, au niveau de la plateforme de la flèche, recouverte d’une bâche blanche de travaux depuis plusieurs semaines. Selon le maire, l'origine du feu est "inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés", ajoute-t-il.

La flèche ne semble pas menacée

Des objets sur la plateforme et la bâche blanche protectrice sont en feu, a constaté France Bleu Normandie, mais la flèche en elle-même ne semble, en l'état, pas menacée, par les flammes. Une soixantaine de pompiers est sur place, avec une trentaine de véhicules, indique France Bleu Normandie, et des lances à incendie.

Des équipes spécialisées dans l'intervention en milieux périlleux sont aussi mobilisées. Il n'est pas possible d'accéder à la place de la Cathédrale, les forces de l’ordre ont établi un périmètre de sécurité place de la cathédrale. Vers 12h30, la fumée est devenue moins épaisse, décrit France Bleu Normandie, laissant apparaître un énorme trou dans la bâche. L’édifice est en travaux depuis 2016. La flèche de Notre-Dame de Rouen est la plus haute de France. Elle culmine à 151 mètres de hauteur.

Des dégâts "importants"

"Il y a une course contre la montre car on est à mi-hauteur de la flèche, qui est en métal, explique l'archevêque du diocèse de Rouen. Il faut apporter de l’eau dans les parties hautes pour éteindre cet incendie et faire des levées de doutes sur d’autres parties de la cathédrale. À l’évidence, le feu se manifeste à un endroit où les ouvriers se décontaminent quand ils sortent des travaux, c’est ce qu’on voit et ce que semble dire le colonel des pompiers", ajoute Monseigneur Dominique Lebrun.

🇫🇷🔥 La flèche de la cathédrale de #Rouen en feu. pic.twitter.com/M5IrffnKTc — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) July 11, 2024

Alors que les vidéos se multiplient sur les réseaux, l'archevêque fait part de la "grande émotion pour le personnel de l'archevêché et pour la population". Il ajoute que "les dégâts sont importants" et que "cela va entraîner des examens de ce qui a été détérioré par l'incendie".