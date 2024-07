La Croatie en état de choc après une tuerie dans une maison de retraite

Le tueur est entré tôt lundi matin dans l'établissement et y a ouvert le feu, tuant sa mère et cinq autres personnes.

Une journée de deuil sera observée mercredi à Daruvar, dans l'est de la Croatie, ont annoncé les autorités de la ville mardi 23 juillet, au lendemain d'une fusillade dans une maison de retraite qui a fait six morts et plusieurs blessés.

Cinq résidents et un employé de cet établissement, situé à un peu plus de 100 kilomètres à l'est de Zagreb, ont été tués par balles, selon le dernier bilan communiqué par la police. Le tueur est entré tôt lundi matin dans la maison de retraite et y a ouvert le feu, tuant sa mère et cinq autres personnes.

Toujours armé, l'homme a été arrêté peu après les faits. Il a été présenté par des médias locaux comme un ancien gendarme né en 1973 et qui avait déjà été arrêté pour trouble à l'ordre public et violences familiales. Selon la plupart des médias croates, il a combattu durant la guerre d'indépendance de la Croatie lors de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie entre 1991 et 1995.