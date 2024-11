L'ex-compagnon d'Iris Mittenaere condamné à six mois de prison ferme pour violences conjugales

Sa peine de prison se fera à domicile sous bracelet électronique avec obligation de soins et interdiction de contacter et d'approcher l'ancienne Miss France et Univers.

L'ex-compagnon d'Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers en 2016, a été condamné dans la nuit de mercredi 6 à jeudi 7 novembre à un an de prison, dont six mois avec sursis, pour violences conjugales, ont annoncé l'avocate d'Iris Mittenaere et le parquet de Paris. Bruno Pelat, 22 ans, était jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir frappé celle qui était alors sa compagne dans la soirée du 25 septembre. Il était aussi jugé pour lui avoir tapé la tête contre un mur et l'avoir menacée de lui faire perdre ses contrats professionnels.

Sa peine de prison ferme se fera à domicile sous bracelet électronique avec obligation de soins et interdiction de contacter Iris Mittenaere et d'approcher son domicile. Bruno Pelat aurait dû être jugé en comparution immédiate le 27 septembre à l'issue de sa garde à vue mais l'audience avait été reportée à la demande d'Iris Mittenaere, qui avait affirmé ne pas être "en capacité psychologique" de venir. Le jeune homme avait déjà été condamné en juin 2022 pour des violences et menaces de mort sur son père, puis en avril 2023 pour des violences sur une autre compagne.

Iris Mittenaere, ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais 2015, avait été couronnée Miss France 2016 puis Miss Univers la même année. Elle est aujourd'hui influenceuse et animatrice de télévision.