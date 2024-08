Justice : un homme "mi-cleptomane, mi-collectionneur" jugé à Dijon pour avoir volé plus de 7 000 bouteilles de vin

Le procès d'un voleur par comme les autres se tient à Dijon, mardi 6 août. Un homme de 56 ans, employé pendant de nombreuses années dans des maisons de vin de Bourgogne, et qui, année après année, a dérobé plus de 7 000 bouteilles. Et le plus incroyable, c'est qu'il les conservait sagement.

Quand les policiers de Beaune sont entrés chez lui, début février, ils sont restés bouche bée : au sous-sol de la maison du quinquagénaire, deux caves remplies de bouteilles de vin. Il y en a des milliers, certaines étiquetées, d'autres non. Les enquêteurs vont même découvrir que le suspect en a entreposé des centaines d'autres chez sa mère, non loin de là.

Plus de 7 000 bouteilles dérobées

Dans cette cave, il y a par exemple des bouteilles de Vosne-Romanée. Valeur totale : au moins 500 000 euros. En tout, 7 000 à 8 000 bouteilles ont été dérobées, au compte-gouttes, pendant des années, chez trois de ses employeurs. L'accusé était pourtant insoupçonnable, jusqu'à ce qu'il soit pris la main dans le sac.

Début février, alors qu'il était au travail, cet employé d'une maison de vin et de négoce a été repéré par une caméra de surveillance en train de dérober quatre bouteilles sur une palette. "Mi-cleptomane, mi-collectionneur" : c'est ainsi que plusieurs connaisseurs décrivent cet homme au train de vie modeste et à l'existence sans relief. En garde à vue, l'homme a expliqué qu'il ne revendait pas ces bouteilles, qu'il ne les buvait pas non plus, mais qu'il s'asseyait au milieu de ses caves pour les contempler.