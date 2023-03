Visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle, le violoncelliste Jérôme Pernoo se défend dans une lettre adressée à ses proches

Le violoncelliste, qui doit être jugé fin mai notamment pour agression sexuelle sur mineur, fait l'objet d'une nouvelle enquête pour des faits comparables. Dans une lettre adressée à ses proches, à laquelle France Musique a eu accès, Jérôme Pernoo parle d'accusations "très éloignées de la réalité".

Le violoncelliste Jérôme Pernoo réagit après la nouvelle plainte dont il fait l'objet de la part d'un ancien élève, Bruno Philippe, pour des faits semblables à ceux dont il est déjà soupçonné. Une autre enquête est, en effet, ouverte pour agression sexuelle sur mineur. Dans une lettre adressée à ses proches à laquelle a eu accès jeudi 16 mars 2023 France Musique, Jérôme Pernoo écrit que "cette information me sidère", "nous sommes dévastés par cette nouvelle".

Au mois de janvier, Bruno Philippe a porté plainte contre Jérôme Pernoo, son ancien professeur au Conservatoire national supérieur de Paris, "pour des agissements répréhensibles, similaires aux autres plaignants", indique l'avocate de Bruno Philippe à France Musique, qui ne souhaite pas entrer dans les détails. La procédure est en cours, Bruno Philippe s'expliquera lors d'une audience, tient à souligner Maître Patricia Moyersoen. Cette dernière précise que les faits se sont produits lorsque son client était mineur et majeur, alors qu'il était étudiant au conservatoire. "Il y aura sans doute une confrontation avec Jérôme Pernoo", ajoute-t-elle.

Bruno Philippe a été élève de Jérôme Pernoo entre ses 14 et 21 ans

Dans sa lettre adressée à ses proches, Jérôme Pernoo écrit qu'il n'aura "certainement pas connaissance de ce que Bruno me reproche avant un mois ou deux, si on excepte ce qu'on lit dans la presse, dont je suis bien placé, depuis tout ce temps, pour savoir que c'est souvent très éloigné de la réalité". Jérôme Pernoo décrit Bruno Philippe comme un très proche, qui l'a d'abord défendu vis-à-vis des précédentes plaintes pour agression sexuelle sur des mineurs. Bruno Philippe a compté "parmi mes soutiens les plus actifs pendant toute cette période". Jérôme Pernoo doit être jugé en mai par le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle sur mineur à l'égard d'une victime et de harcèlement sexuel à l'égard de deux victimes.

"Je tiens tout de même à vous rassurer sur le fait que mes moyens de défense en ce qui concerne toute cette affaire, et particulièrement ce nouveau volet très inattendu, sont considérables", écrit sans plus de précisions Jérôme Pernoo. Contrairement aux autres plaignants, Bruno Philippe, élève de Jérôme Pernoo entre ses 14 et 21 ans, avait dans un premier temps défendu son professeur, lorsque ce dernier avait été suspendu par le conservatoire national supérieur de Paris après une enquête interne. Réfutant les conclusions de l'enquête qui faisait état de comportements déplacés de Jérôme Pernoo, le violoncelliste évoquait alors auprès de France Musique "des prises de bec entre prof et élève pour des questions d'ordre purement technique".